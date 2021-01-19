Survivor 2021 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman çıkacak, bu akşam yok mu?
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Survivor 2021 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman çıkacak, bu akşam yok mu?

19.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:59
Survivor 2021 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman çıkacak, bu akşam yok mu?

Survivor 2021 hangi günler var merak edilmeye başladı. Survivor 2021'in 13 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu şeklinde merak edildi. Survivor, haftanın belirli günlerinde yayınlanacak. Survivor 2021 hangi günler var? Survivor yeni bölüm ne zaman çıkacak, bu akşam yok mu?

Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanan Survivor, belirlenen günlerde izleyicilerle buluşacak. 9 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVIVOR 2021 HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2021 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVİVOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonuna başlayan Survivor 2021 Tv8 kanalında saat 20.00'de yayınlanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı vardı.

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu.

Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.

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