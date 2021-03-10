Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. İki oyunu üst üste kaybeden gönüllüler takımında Dora, Öykü Uysal, Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı olurken yarışmaya veda eden Öykü Uysal oldu.

Survivor Türkiye'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar. Survivor'daki ilk ada konseyinde Öykü Uysal ile Hanzade'nin isimleri aynı sayıda yazılınca ikisi de potaya girmişti. İkinci ada konseyinde ise ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Halk oylamasına göre gönüllüler takımı SMS birincisi olan Ayşe ise Dora'nın adını verdi.

SURVIVOR MACERASI KISA SÜRDÜ

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Öykü Uysal, Hanzade, Dora ve Aleyna Çalışkan arasında SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü Uysal olduğunu açıkladı.

"RÜYADAN ERKEN UYANDIM"

Survivor'a geçtiğimiz haftalarda dahil olan Öykü Uysal, veda konuşmasında "Konuşmak çok zor. Geç geldim erken gidiyorum. Burası hayal ettiğim bir yerdi. Bu kadar alışmışken bu kadar erken veda çok üzdü. Gerçekten çok üzgünüm. Rüyadan erken uyandım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise Öykü Uysal için "Bence de buraya alışmıştın ve iyi de gidiyordun. Yarışmanın da bir kuralı var her hafta biri gitmek zorunda" dedi.