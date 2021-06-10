Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu
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Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu

Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Finale sayılı günler kala "Arkadaşınıza Sorduk" isimli oyunda yarışan yarışmacılardan Dora, son model arabanın sahibi oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en fazla doğru tahmin eden yarışmacı son model sıfır kilometre bir otomobilin sahibi oldu.

EN ÇOK SORUYU BİLEN ARABAYI KAZANDI

Survivor Türkiye 2021'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oldukça heyecanlı bir ödül oyunu için mücadele etti. Acun Ilıcalı ödülün araba ödülü olduğunu açıklandığında herkes adeta çılgına döndü. Heyecan dolu oyunda yarışmacılar sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en çok ve en doğru şekilde tahmin eden isim Dora oldu ve araba ödülünü kazanmaya başardı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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