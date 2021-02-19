Survivor 2021'de ortalık karıştı! Gönüllüler takımı yarışmacıları birbirine girdi

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Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde gönüllüler takımı arasında gergin anlar yaşandı. Anlat Bakalım oyunu için toplanan yarışmacılardan önce Reşat ile Steven tartıştı sonra da Reşat, Ayşe ve Poyraz arasında gerilim yaşandı.

Her bölümü nefes kesen Survivor 2021, dün akşam yepyeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarının yanı sıra Anlat Bakalım oyununu oynayarak hem stres atan hem de ödül kazanan takımlar, dün akşamki bölümde yine bir araya geldi.

REŞAT SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Kazanan takımın pilav üstü tavuk döner yiyeceği Anlat Bakalım'da eğlenceli anlar yaşanırken bir anda ortam gerildi. Gönüllüler takımından Steven ile Reşat arasında yaşanan gerginlik takımı karıştırdı. Steven ve Öykü'nün Anlat Bakalım'da iyi performans sergileyememesi Reşat'ı kızdırdı. "Steven hiç umurunda değil" diyen Reşat'a Steven tepki gösterdi.

AYŞE OYNAMAK İSTEMEYİNCE ORTALIK YİNE GERİLDİ

Anlat Bakalım oyunu sırasında Reşat ve Ayşe arasında da gergin anlar yaşandı. Ayşe'nin oynamak istememesi nedeniyle çıkan gerilimde tansiyon yükseldi. Ayşe'nin "Modum düşük. Oynamak istemiyorum" sözleri sonrasında Reşat çılgına döndü. Ayşe'nin 'Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın' demesiyle takımdaki gerginlik had safhaya çıktı.

"YAŞINA BAŞINA BAK AYIP"

Sinirlerine hakim olamayıp 'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. 30 yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi. Öfkesi dinmeyen Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" ifadelerini kullanıldı.

ÖDÜLÜ KAZANAN BELLİ OLDU

Gerginlik sonrası takım arkadaşları Reşat ve Ayşe'yi sakinleştirmeye çalıştı. Survivor'da Anlat Bakalım oyununu gönüllüler takımı yarışmacıları, tavuk döner ve pilav ödülü kazandı.