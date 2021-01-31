Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu
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Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu

31.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:06

TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Survivor 2021'de bir sakatlık şoku daha. Dizindeki kırık nedeniyle sorun yaşayan Emin, Survivor doktorunun tavsiyesi sonrası diskalifiye oldu. Diskalifiye kararını bir türlü kabullenemeyen Emin hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Survivor 2021'de Cemal Hünal ve Meryem Kasap'ın ardından bir yarışmacı daha adaya veda etmek zorunda kaldı.

"ACIM YOK OYNARIM"

Diz sakatlığı bulunan Emin, doktor tavsiyesiyle diskalifiye oldu. Survivor doktoru Metin Kuş gönüllüler takımına gelerek Emin'in dizindeki kırık nedeniyle diskalifiye olduğunu açıkladı. Emin "Acım yok oynarım" dese de Metin Kuş durumun ciddi olduğunu söyledi.

Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Diskalifiye kararını bir türlü kabullenemeyen Emin hüngür hüngür ağlamaya başladı. Takım arkadaşlarını da ağlattı. Metin Kuş Emin'in dizinde bir kırık olduğunu ve kritik bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu

"İLK BİR AY DİKKAT EDİN DEDİM"

Doktor Metin Kuş, yarışmacı Emin'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olması hakkında "Size ilk gün ne dedim? İlk bir ay kendinize dikkat edin dedim. Çok ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm. Tahmin ediyor musunuz ne olduğunu?" açıklamasını yaptı.

SURVİVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır. Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde de oynadı.

Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu
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