Survivor 2021'de adaya veda isim Gonca oldu

Survivor 2021'in yayınlanan son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme; Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe arasında gerçekleşti. Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Gonca oldu.

Survivor 2021'in 23 Mart Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını iki takım birer defa kazandı. Böylece hem ünlüler hem de gönüllülerden eleme adayları çıkmıştı. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise ünlüler ve gönüllülerde SMS birincisi olan isimler, 4. ve 5. eleme adayını belirledi.

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe arasında SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Oylama sonucuna göre Survivor 2021'den bu hafta elenen yarışmacı ünlüler takımından Gonca Kakar oldu.

"HAYALLERİM VARDI"

Survivor'dan elenen Gonca gözyaşlarını tutamadı. Gonca, "Hayallerim vardı. Bu kadar erken veda edeceğimi düşünmüyordum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Gonca Kakar

GONCA KAKAR KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.