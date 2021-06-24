Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında?
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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında?

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında?
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Geçen sene survivor yarışmasının birincisi olarak hafızalara kazanan Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında? Cemal Can şarkısı!

Survivor 2021 yılı finalinde şampiyon olan ve sevilen Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında?

CEMAL CAN KİMDİR?

Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarfından aslen Rizeli, baba tarafından da Selanik göçmenidir. Üniversie okumak için geldiği İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak İstanbul'daki asıl amacı model olabilmekti.

Bir dönem okulu dondurup Dj'lik kursuna giden Censever, Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanındı. Sosyal medyada ikilinin resimlerine rastlamak mümkün. Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir. Genç yetenek katıldığı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında 14 Temmuz günü yapılan büyük finalda şampiyon oldu.

Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük ablası vardır. Lisede eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurmuştur ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başlamıştır. Üniversite yıllarından beri tanıdığı ünlü youtuber, influencer Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında? - Haberler
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