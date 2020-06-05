Survivor 2020'nin 89. fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
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Survivor 2020'nin 89. fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor

Survivor 2020'nin bugün yayınlanacak olan 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sembol oyununu kazanarak çeyrek finale çıkmayı hak kazanmak isteyen yarışmacılar arasında gerginlik tırmandı. Yasin'in "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" sözleri üzerine sinirlenen Sercan "Hadi gel döv" diyerek üzerine yürüdü.

Survivor 2020'nin 89. fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
05.06.2020 07:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 07:58

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'nin 5 Haziran Cuma günü ekrana gelecek 98. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Sembol oyununda bireysel olarak yarışan yarışmacılardan Sercan ve Yasin arasında tansiyon yükseldi. Sembolü kazanmak için mücadele eden iki başarılı isim tartışmanın büyümesiyle karşı karşıya geldi.

"SENİ DÖVER, BURADAN DA GİDERİM"

Yarışmacıların aylardır emek verdiği Survivor'daki kaderlerini etkileyecek olan kritik oyunda, kırmızı takım kaptanı Sercan ile mavi takımda yer alan Yasin arasında kavga çıkıyor. Oyun sırasında Yasin, "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca ortalık karışıyor. Sinirlenen Sercan ise Yasin'e "Haydi gel döv. Beni mi döveceksin. Döver misin haydi" diyerek üzerine yürüyor.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Parkurda birbirlerine giren Yasin ve Sercan arasında fiziksel müdahale de yaşanıyor. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Murat Ceylan'ın sunduğu oyunda kavga eden Sercan ve Yasin'e ne ceza verileceği ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Öte yandan Ünlüler takımının 3 kişi kalmasıyla takımlar yeniden belirlendi. Oynanan kaptanlık oyununda kırmızı takımın kaptanı Sercan Mavi takımın kaptanı ise Cemal Can oldu.

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