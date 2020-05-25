Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Bayram yayınıyla ekrana gelen Survivor 2020'de yarışmacılar ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyununu oynadı. Yayına bağlanan Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hadise ve Yılmaz Morgül gibi bir çok isim performanslarıyla geceye damga vurdu. Kazanan isimler ise 13 kelime bilerek Ezgi Mola ile Cemal Can oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam bayram özel yayınıyla ekrana geldi. Survivor yarışmacıları, çeşitli yerlerden bağlanan Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül ile eşleşerek Anlat Bakalım'da yarıştı.

KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor'da dün akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Anlat Bakalım'ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu. Evrim ve Yılmaz Morgül ile Hadise ve Yasin ikilileri ise 12'şer kelime bilerek 2. oldular. Yarışı önde tamamlayan ilk 3 isim bir kavanoz çikolata ödülünü kazandı.

Yarışmacıların performans sıralamaları ise şu şekilde:

Sercan - Burak Yılmaz: 7

Aycan - Emre Belözoğlu: 7

Berkan - Gupse Özay: 9

Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10

Yasin - Hadise: 12

Elif - Murat Dalkılıç: 10

Evrim - Yılmaz Morgül: 12

Cemal Can - Ezgi Mola: 13

Nisa - Enis Arıkan: 9

Ardahan - Sarp Apak: 10

Barış - Cedi Osman: 10

HADİSE'DEN YASİN'E ÇİKOLATA JESTİ

Anlat Bakalım oyununda en dikkat çeken ikililerden birisi de Hadise ve Yasin oldu. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıkları için telaffuzlarda zorluk yaşayan ikili, yasaklı kelimeleri kullanmadan 12 kelime bildi. Oyun için özel olarak süslenen Hadise, güzelliğiyle herkesi büyüledi. Yarışmadan önce Yasin ile sohbet eden Hadise, oyunu kazansalar da kazanmasalar da Yasin'e yarışmadan döndükten sonra büyük bir paket çikolata hazırlatıp göndereceğini söyledi.

ENİS VE NİSA'NIN PERFORMANSI KAHKAHAYA BOĞDU

Gönüllüler takımından Nisa'nın Anlat Bakalım oyununda eşi Enis Arıkan oldu. Ezgi Mola ile çok iyi arkadaş olan Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyunu sırasında ona takılmadan edemedi. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, Enis Arıkan'a "Cemal Can – Ezgi Mola ikilisini arkandan söylediklerini tahmin edebiliyor musun?" dedi. Enis Arıkan ise eğlenceli bir şekilde "Evet tahmin edebiliyorum. Çünkü Ezgi sürekli tehdit mesajları atıyor" sözleri ile arkadaşına takıldı. Nisa ile Enis Arıkan çifti, Survivor Anlat Bakalım oyununda toplam 9 tane kelime bilmeyi başardılar.

YILMAZ MORGÜL VE EVRİM PEŞ PEŞE DOĞRU TAHMİNLER YAPTI

2016 yılında Survivor'da yarışan Yılmaz Morgül ile Evrim ile eşleşti. Kısa sürede mükemmel bir uyum yakalayan ikili, peş peşe doğru kelimeler anlatarak ilk 3'e isimlerini yazdırdı. Oyundan önce sürekli iyi dileklerde bulunan Morgül, takım arkadaşı Evrim'e övgüler yağdırdı.

EZGİ'NİN SÜRPRİZİ CEMAL CAN'I AĞLATTI

Gönüllüler takımından Cemal Can'ın Ezgi Mola ile diyaloğu ise izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı. Oyun öncesinde Ezgi Mola, Survivor Cemal Can'a güzel bir sürpriz yaptı. Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, Cemal Can'ın doğum gününü unutmadı ve Türkiye'den katıldığı oyunda onun için bir pasta hazırladı. Ezgi Mola'yı elinde pasta ile gören Cemal Can ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bu güzel sürpriz sonrasında Cemal Can ve Ezgi Mola, Anlat Bakalım oyununda tam 13 kelimeyi doğru bilerek yarışmayı kazanmayı başardılar.