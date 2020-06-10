Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
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Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Kırmızı takım ve mavi takım arasında en az oyu alan Yunus Emre, elenen isim oldu.

10.06.2020 00:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:45

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Böylelikle Survivor 2020 sezonunda toplamda 9 yarışmacı kaldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, kaptanı Cemal Can Canseven ile birlikte taktik yapma kararı almış ve tüm takım Cemal Can'ın adını yazmıştı. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Cemal Can olmuştu.

İkinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takımın kaybetmesinin ardından bu kez kırmızı takım eleme adayı belirlemek üzere konseye gitmişti. Burada da kırmızı takım taktik yapmış ve SMS'i yüksek olan Barış'ın adını yazmıştı. Böylelikle Cemal Can ve Barış haftanın eleme adayları olmuştu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Son 10 yarışmacın arasından eleme adaylarının netleştiği bölümde en az oyu alarak 2020 sezonuna veda eden isim Yunus Emre oldu. Böylelikle 2020 sezonunda toplamda 9 yarışmacı kalırken yarışmacılar çeyrek finale bir adım daha yaklaştılar.

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
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