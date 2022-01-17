Survivor yeni bölüm fragmanı: 17 Ocak Survivor yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 17 Ocak Survivor All Star 2022 3. bölüm fragmanı izle!
Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 17 Ocak Survivor All Star 2022 3. bölüm fragmanı izle! 17 Ocak Survivor All Star 2022 3. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 3. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 17 Ocak Survivor All Star 2022 3. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacıların ada koşullarına adapte olurkenki yaşadığı zorluklar ve dokunulmazlık oyunundan görüntüler yer aldı. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 3. bölümü 17 Ocak Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 17 Ocak Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Ünlüler Kadrosu:
- Furkan Kızılay
- Çağan Atakan Arslan
- Mert Öcal
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Birsen Bekgöz
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
- Nisa Bölükbaşı
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Gizem Kerimoğlu
- Berna Keklikler
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Hikmet Tuğsuz
- Yasin Obuz
- Seda Ocak
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Evrim Keklik