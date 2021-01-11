Survivor 10 Ocak eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kimdir?

Survivor oldukça çetin geçen bir eleme oyunu sonrası kaybeden takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ise kendi aralarından bir kişiyi eleme potasına gidiyor olacak. Peki, Survivor 10 Ocak eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kimdir?

Survivor 10 Ocak'ta yapılan eleme oyununu Gönüllüler kaybetti. Bunun sonucunca aralarından birini aday olarak göstermek durumunda kaldılar. Halk SMS'ine kalcak olacak eleme gecesininde ise Aday çıkan isim oldukça şaşkınlık yarattı.

SURVIVOR 10 OCAK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un en çetin geçen oyun parkurları şüphesiz eleme oyunları oluyor. Peki Survivor 10 Ocak eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kimdir? İşte bu sorunun cevabı haberimizde. Pek çok insanın tahminleri aksine oldukça Sena eleme adayaı olarak Halk oylamasına gidecek.