Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Antalya'nın Demre ilçesindeki bir sürüye saldıran kurtlar 5 keçiyi parçaladı, 4 keçiyi de alarak kaçtı.

Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi'ndeki Kyani Antik Kenti'nin eteklerinde meydana gelen olayda, Yunus Kolak'a (42) ait keçi sürüsü, antik kentin yakınındaki makilik ve çalılık alanda otlanırken, akşama doğru kurt sürüsünün saldırısına uğradı.

Bekçi köpeklerinin havlaması ile durumu anlayan Yunus Kolak bağırmaya başladı. Saldıran kurtlar 5 keçiyi parçalarken, 4 keçiyi de alarak kaçtı. 400'e yakın keçisi olan ve 4 çocuk babası Yunus Kolak, "Bir anda bir gürültü koptu. Köpekler havlamaya başladı. Ben bağırdım. Sürü dört bir yana savruldu. İki kurdu gördüm. Ama daha fazlaydı. Bir anda 9 keçiyi yok ettiler" dedi.

"GEÇİM KAYNAĞIM BU KEÇİ SÜRÜSÜ"

Son 4 aydır toplam 60'a yakın keçisinin kurtlar tarafından parçalandığını ifade eden Kolak, "Benim geçim kaynağım, her şeyim bu keçi sürüsü. Ama son 4 ayda 60'a yakın keçim ne olacak? Devletimiz bu soruna bir çare bulmalı. Bu dağlarda artık kurt sürüleri geziyor. Doğal yaşamsa benim zararım karşılanmalı. Hayvancılıkla uğraşan tüm bölgedeki çobanlar aynı sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: DHA