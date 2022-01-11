Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi
Yavru köpeğin koyunların yanından ayrılmaması Koyunların yavru köpeğe ilgi göstermesi ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsüne çoban köpeği yavrusunun eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
ANKARA (AA) - Yavru köpeğin koyunların yanından ayrılmaması
Koyunların yavru köpeğe ilgi göstermesi ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsüne çoban köpeği yavrusunun eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, koyunların çoban köpeği yavrusuna ilgi gösterdiği anlar yer aldı.