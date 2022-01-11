Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi - Haberler
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Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi

AA / Ümit Eker - Haberler | Güncel

Yavru köpeğin koyunların yanından ayrılmaması Koyunların yavru köpeğe ilgi göstermesi ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsüne çoban köpeği yavrusunun eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

ANKARA (AA) - Yavru köpeğin koyunların yanından ayrılmaması

Koyunların yavru köpeğe ilgi göstermesi ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsüne çoban köpeği yavrusunun eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, koyunların çoban köpeği yavrusuna ilgi gösterdiği anlar yer aldı.

Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi

Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi

Sürüye eşlik eden çoban köpeği yavrusuna koyunlardan ilgi

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AA / Ümit Eker - Son Dakika Haberleri

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