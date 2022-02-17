Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı

Ördek sürüsü ile ilerleyen bir ördeğin, saldırıya uğradığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntülerde, sürüden biraz ayrı duran ördeğin saniyeler içerisinde çırpına çırpına can verdiği görülüyor.

ÖNCE KİMSE OLANLARI ANLAMADI

Ördeğin nasıl öldüğü önce anlaşılmadı. Bir anda yere yığılan ördek, saniyeler sonra son nefesini verdi. Ördeğin nasıl öldüğü ise kamera kayıtlarının yavaşlatılmasından sonra anlaşıldı.

MERMİ GİBİ GELDİ

Görüntülerde, mermi hızında ördeğe doğru gelen bir şahin görülüyor. Şahin, tek darbesiyle avını etkisiz hale getirdikten sonra yine aynı bölgeye dönerek ördeği pençeleri arasına alarak gözden kayboldu.