Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı - Haberler
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Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Ördek sürüsü arasındaki bir ördek, saniyeler içerisinde çırpına çırpına can verdi. Ancak ördeğin ölüm nedeni, kamera yavaşlatılınca anlaşıldı. Yavaşlatılmış görüntüde mermi gibi gelen şahinin, ördeği tek darbesiyle öldürdüğü görülüyor.

Ördek sürüsü ile ilerleyen bir ördeğin, saldırıya uğradığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntülerde, sürüden biraz ayrı duran ördeğin saniyeler içerisinde çırpına çırpına can verdiği görülüyor.

ÖNCE KİMSE OLANLARI ANLAMADI

Ördeğin nasıl öldüğü önce anlaşılmadı. Bir anda yere yığılan ördek, saniyeler sonra son nefesini verdi. Ördeğin nasıl öldüğü ise kamera kayıtlarının yavaşlatılmasından sonra anlaşıldı.

MERMİ GİBİ GELDİ

Görüntülerde, mermi hızında ördeğe doğru gelen bir şahin görülüyor. Şahin, tek darbesiyle avını etkisiz hale getirdikten sonra yine aynı bölgeye dönerek ördeği pençeleri arasına alarak gözden kayboldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

Serdar Sekman:

Şahin Doğan Bu hayvanlar Dünyanın en hızlı hayvanlarıdır süzülerek uçma hızı 360 km dalışa geçiş hızı 420 yada 460 km hızı buluyor.

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