Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi

ABD'de son dönemde çok sık yaşanan sürücüsüz otomobil Tesla ilgili kazalara bir yenisi daha eklendi. İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya ait araç ağaca çarptı ve alev alması sonrası içindeki iki kişi feci şekilde can verdi. Bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtirken, bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendirdi.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir kez daha kaza haberi ile gündemde. Tesla'nın araçları son olarak Teksas'ta gerçekleşen kaza ile gündemde.

AĞACA ÇARPIP ALEV ALDI

Cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz Tesla ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde can verdi.

SÜRÜCÜSÜZ MODDA SEYAHAT EDİYORDU İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

İLK DEĞİL BELLİ Kİ SON DA OLMAYACAK

ABD'de sadece Mart ayında Tesla araçlarının rol oynadığı kazalarla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.