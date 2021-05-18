Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi Devrilen kamyondan yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı Fatih Laleli'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon demir korkuluklara çarparak tramvay...

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi

Devrilen kamyondan yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Fatih Laleli'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Tramvay yoluna devrilen kamyonun kasasındaki yükler, etrafa savruldu. Kamyon sürücüsünün de kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Kaza saat 02.30'da Fatih Laleli Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif Kaya idaresindeki 44 AAH 417 plakalı kamyon Gençtürk Caddesinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak tramvay yoluna devrildi.

Kamyondaki yükler ise etrafa savruldu. Kamyonun devrildiğini gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamyon sürücüsünün kendi imkanları ile çıktığını tespit etti. Yaralanan sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen yük sahipleri ise büyük şok ile karşılaştı. Yük sahiplerinin o anları ise kameralara yansıdı. Ekipler, devrilen kamyonu yerinden kaldırmak için çalışmalara başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi - Haberler
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