Arı Saldırısına Uğrayan Minibüs, Elektrik Direğine Çarptı: 8 Yaralı
Gaziantep'te arıların saldırısına uğrayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'te arıların saldırısına uğrayan sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Kaza, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Duman, 27 TL 445 plakalı minibüsle hareket halindeyken Burç kavşağı yakınında arıların saldırısına uğradı. Süleyman Duman'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarında bulanan elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Süleyman Duman ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince minibüsten çıkarılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
YORUMLAR (3)
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gecmiş olsun benzder olay ben yasadim osmanyden antepe giderken camacıktı arı ıceri gırmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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(Sadaka belayı defeden,,ömrü uzatır.)Hadisi-ŞerifCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun allah şifa versin minCevap Yaz Yayından Kaldır