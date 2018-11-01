Arı Saldırısına Uğrayan Minibüs, Elektrik Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Arı Saldırısına Uğrayan Minibüs, Elektrik Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Gaziantep'te arıların saldırısına uğrayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Arı Saldırısına Uğrayan Minibüs, Elektrik Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Gaziantep'te arıların saldırısına uğrayan sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Duman, 27 TL 445 plakalı minibüsle hareket halindeyken Burç kavşağı yakınında arıların saldırısına uğradı. Süleyman Duman'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarında bulanan elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Süleyman Duman ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince minibüsten çıkarılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

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