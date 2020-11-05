Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı
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Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı

05.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:41

Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı Gaziantep'te etkili olan yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri araç sürücülerine, çamur ise öğrencilere zor anlar yaşattı.

Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri araç sürücülerine, çamur ise öğrencilere zor anlar yaşattı.

Gaziantep şehir merkezinde ve Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. KÜSGET sanayi sitesi başta olmak üzere bir çok mahalle ve şehir içi yolda meydana gelen su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Oluşan küçük göletlerden geçmek zorunda kalan sürücüler, zaman zaman arıza yapan araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı yollarda su birikintileri oluşurken bazı yollar ise tahrip oldu. İlçedeki bazı sokaklar ise çamur deryasına döndü. Sürücüler su birikintileri nedeniyle, okula gitmek isteyen çocuklar ise çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlar, tahrip olan yollardaki çamur nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar çamura saplandı.

Vatandaşlar ise belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı
Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı
Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı
Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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