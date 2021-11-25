Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI - Haberler
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Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şişli'de refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü, araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçtı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli'de refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü, araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede otomobil sürücüsünü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı. Kaza yapan otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİYİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

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