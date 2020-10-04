Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı

04.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:28

Kocaeli'de direksiyon başındayken kalp krizi geçiren sürücü, yolcuların bulunduğu otobüs durağına daldı. Durakta bulunan 1'i bebek 3 kişi ile araç sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda seyreden 41 RH 660 plakalı otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil, yol kenarında bulunan bir yolcu durağına dalarak 1'i bebek 3 kişiye çarptı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada durakta bekleyen 3 kişi ve kalp krizi geçiren sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalp krizi geçiren otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil, otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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