Suruç'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım eli

25.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:00

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'a gönderildi.

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle toplanan bot, kıyafet ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği Başkanı Abdulkadir Akyıldız, yaptığı açıklamada deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İmkanları kapsamında yardım malzemesi toplandıklarını belirten Akyıldız, "Elazığ'da meydana gelen depremdeki yaraların sarılması ve acıları bir nebze de olsa hafifletmek için Şanlıurfa ve Suruç'tan insani yardım götüreceğiz. İçerisinde çocuk botları, kıyafet ve battaniyelerin yer aldığı yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için bugün yola çıkıyoruz. Bağışta bulunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA