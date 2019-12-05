Suruç'taki gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Suruç'taki gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:50
Suruç'taki gazeteciler AA'nın

sınırında bulunan 'nın Suruç ilçesinde görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Suruçlu gazeteciler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Gazetecilerden Erhan Subaşı, kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in Yıkımları", yaşam kategorisinde 'ın "Harran'da Yaşam", kategorisinde de Durmuş Genç'in "Raftingin Zorlu Parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Subaşı, fotoğraf çeken muhabirleri tebrik etti.

Gazeteci Mehmet Öztürk de tercihini, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi Çekişmesi" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

Kaynak: AA
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