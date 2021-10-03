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Suruç'ta bisiklet turu düzenlendi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Suruç'ta bisiklet turu düzenlendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, protokol üyelerinin de katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, protokol üyelerinin de katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert'in de aralarında bulunduğu 50 kişinin katılımıyla 8 kilometrelik parkurda tur düzenlendi.

Çevredeki vatandaşların ve esnafın da alkışla destek verdiği turun ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Bisiklet turunun ardından değerlendirme yapan Aktaş, "Artık Suruç ilçemizde güzel şeyler oluyor. İlçemizde bisiklet turumuzu ilk defa düzenledik. Bisiklet kulübümüze ve ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Burada olmaktan çok mutlu oldum, inşallah bu etkinliği daha kapsamlı bir şekilde tekrar organize ederek şenlik havasında yapacağız Suruç'u seviyoruz." dedi.

Ekinlikte katılımcılara ve parkta bulunan vatandaşlara meyve suyu ve kek ikram edildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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