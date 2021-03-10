Şuruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şuruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı

10.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:32
Şuruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar 14 Haziran 2018 tarihinde, seçim çalışmaları sırasında 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavganın ardından tutuklanan Fadıl Şenyaşar için adliye önünde oturma eylemi başlattı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar 14 Haziran 2018 tarihinde, seçim çalışmaları sırasında 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavganın ardından tutuklanan Fadıl Şenyaşar için adliye önünde oturma eylemi başlattı.

24 Haziran 2018 genel seçim sürecinde Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim çalışması kapsamında yakınları ve partililer ile ziyaretler yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Fadıl Şenyaşar için 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olayda eşi ve iki oğlunu kaybeden diğer oğlu Fadıl Şenyaşar'ın ise ağır ceza almasının istendiğini belirten anne Şenyaşar yanında oğlu Ferit ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun serbest kalmasını isteyen anne Emine Şenyaşar, Oğlum bırakılıncaya kadar adliye önünden ayrılmayacağım" dedi.


Şuruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı
Şuruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şuruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:46:27. #1.14#
title