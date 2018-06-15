Suruç'ta Hayatını Kaybeden AK Parti Milletvekili'nin Ağabeyi Mehmet Şah Yıldız Toprağa Verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı.

BAKAN SOYLU'NUN OMUZLARINDA MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.

3 KİŞİ ÖLMÜŞ 9 KİŞİ YARALANMIŞTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu gruba yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi ölmüş 9 kişi yaralanmıştı.

ESNAF ZİYARETİ SIRASINDA AK PARTİLİLER İLE BİR GRUP İLE TARTIŞMA ÇIKTI

İlçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

MİLLETVEKİLİ VE BERABERİNDEKİLERE TABANCA, BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.