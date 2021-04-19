Suruç Belediye Başkanı kimdir? Kenan Aktaş kimdir?

Suruç Belediye Başkanı kimdir? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Kayyum olarak atanan Suruç Belediye Başkanı Kenan aktaş kimdir? Kenan Aktaş nerelerde görev aldı?

Suruç Belediye Başkanı Kenan Aktaş hakkında araştırmalar yapılıyor. 2019 yılında göreve gelen Kenan Aktaş hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Kenan Aktaş kimdir?

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANI KENAN AKTAŞ KİMDİR?

Kenan Aktaş, Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesi'nde doğdu. İlk,orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2009 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine geçiş yaptı.

Sırasıyla Karaman İlinde teftiş stajı ve Kırşehir'in Kaman İlçesinde Kaymakam refikliği stajlarını tamamladıktan sonra, Rize İkizdere ve Trabzon Hayrat İlçelerinde Kaymakam vekilliği yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışı stajı için gönderildiği ABD'de 1 (bir) yıl süre ile eğitim aldı. Bu süre zarfında ABD'de Kamu yönetimi üzerine inceleme ve araştırmalarda bulundu. Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamlığı görevinin ardından, İçişleri Bakanlığının 2014/1032 sayılı Kararıyla Çorum Ortaköy Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığının 2016/861 sayılı atama kararnamesi ile 01.12.2016 tarihinde Mazgirt Kaymakamı ve Son olarak 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Suruç Kaymakamlığına atanarak görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.