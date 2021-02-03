Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi

03.02.2021 08:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:59
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi

SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, kış aylarında köylere inen ve köpeklere saldıran kurtlara karşı uyarılarda bulundu.

SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, kış aylarında köylere inen ve köpeklere saldıran kurtlara karşı uyarılarda bulundu. Sürü sahiplerinin kurtlara karşı en az 3 orijinal Kangal köpeği beslemeleri gerektiğini belirten Yalçınkaya, aksi takdirde sürü halinde gelen kurtlara karşı köpeklerin tek karşılık veremeyeceğini söyledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Koçoğlu köyünde çiftçi Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeği önceki gün 7 kurdun saldırısı sonrası telef oldu. Ayrıca Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nde Hakkı Efeoğlu'na ait Kangal cinsi köpeğe de kurt saldırdı. Telef olan köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı. Kurt saldırılarının ardından Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, kış aylarında köylere inen kurtlara karşı uyarılarda bulundu. 

'2 DİŞİ, 1 ERKEK KANGAL BESLEYİN'Sürü sahiplerinin genelde tek Kangal köpeği tercih ettiğini ve kurtların ise saldırırken köpeğin tek olmasından cesaret bulduğunu söyleyen Orhan Yalçınkaya, "Sürü ya da çiftlik sahipleri genel olarak tek Kangal köpeği tercih etmektedir. Bundan dolayı kurtlar da kendilerinde bir özgüven bulup yaklaşma cesareti göstererek o canlıya zarar verebiliyorlar. Ancak bir erkek, iki dişi kangal tercih etmeleri kesinlikle daha mantıklı olacaktır. Çünkü kurtlar da bir cana sahip ve oradaki köpek yoğunluğunu görünce uzak kalacaklardır. Köpeklerimiz de bu sayede telef olmayacaktır" dedi.'ORİJİNAL KANGAL SAHİPLENİLMELİ'

Sürü sahiplerinin orijinal Kangal köpeği beslemesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Ben Kayseri'deki ve Gemerek'teki olayların videosunu izledim. Baktığımız zaman oradaki köpek çok güzel bir canlı. Önce kurtlarla oynamaya çalışıyor, henüz kurdu dahi bilmiyor. Bu sebeple orijinal köpeği bulmak önemli. Kangal köpeği kurtlarla mücadele edeceği için daha başarılı olur. Hem bu sayede kurdu tanımayan canlıların da telef olması engellenecektir. O olaylardaki köpekleri incelediğimiz zaman orijinal kangal olmadıklarını fark edebiliriz. Bekçi köpeği olarak tabir ettiğimiz bu köpekler standart kangal köpeği değiller. Bunlar bizi de üzen olaylar. Kurt ile mücadele etmek istiyorlar ise orijinal kangal köpekleri tercih edilmelidir. Ancak o zaman başarılı olunabilir. Sürü sahipleri bu konuda daha seçici olurlarsa seviniriz" diye konuştu. 


- Sivas
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi
Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Jason Statham Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Sel İzmir Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sürü sahiplerine kurtlara karşı '3 Kangal köpeği' önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 09:13:32. #1.15#
title