Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması
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Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması İş makinesinin çalışması Enkazın kaldırılması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başladı.

27.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:47
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması

İş makinesinin çalışması

Enkazın kaldırılması - 'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması
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