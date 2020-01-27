Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması İş makinesinin çalışması Enkazın kaldırılması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başladı.
27.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:47
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması
İş makinesinin çalışması
Enkazın kaldırılması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başladı.
Kaynak: AA