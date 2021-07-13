Surreal Esports Jlerst ile anlaştı!

Espor organizasyonu Surreal Esports VALORANT takımını güçlendirmeye devam ediyor! Surreal Esports, Enes "Jlerst" Yıldırım ile anlaştı!

PUBG Mobile oyunu ile akıllara kazınan espor organizasyonu Surreal Esports Jlerst ile anlaştı.

Organizasyon 11 Temmuz Pazar günü Burak Hikmet "PPang" TÜFEKÇİOĞLU ile yollarını ayırmasının ardından VALORANT ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Dün yaptığı Hakan "afr0nfire" PINARBAŞI transferiyle düğmeye basan organizasyon şimdi de Enes "Jlerst" YILDIRIM transferini duyurdu.

VALORANT için oldukça güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Surreal Esports, acaba istediği başarıyı yakalayabilecek mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki VCT turnuvasında öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Enes "Jlerst" YILDIRIM'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros