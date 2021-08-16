Sürpriz nikah! Sessiz sedasız evlendiler
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Sürpriz nikah! Sessiz sedasız evlendiler

Sürpriz nikah! Sessiz sedasız evlendiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli, hayatını iş insanı Kaan Ünver ile birleştirdi. İşte nikahtan kareler...

Ünlü şarkıcı Aylin Livaneli, uzun süredir gözlerden uzak birliktelik yaşadığı iş insanı Kaan Ünver ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

Nikah sonrası konuşan Aylin Livaneli, "Kaan ile hayatımızı birleştirdik. 25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAAN ÜNVER KİMDİR?

TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünün ardından, New York, A.B.D.'de College of Insurance, Aktüerya Bölümü'nde MBA derecesini tamamlayan Kaan Ünver kariyerine, Mart 1993'de Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü'nde yatırım ve finansman uzmanı olarak başladı. Devamında, 2002 – 2004 yılları arasında, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde İç Borçlanma Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Anadolu Grubuna katılmadan önce, 2004 – 2009 yılları arasında Philip Morris/Sabancı'da Kurumsal İlişkiler Müdürü, 2009 – 2011 arası Turkcell Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı ve son olarak da Nisan 2011 – Eylül 2017 tarihleri arasında Metro Group Ülke Temsilcisi olarak görev yaptı.

Kaan Ünver, Ekim 2017'den itibaren Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. TÜSİAD, DEİK, YASED ve Gıda Perakendecileri Derneği'nde, yönetim kuruluğu üyeliği ve çalışma grubu başkanlığı gibi çeşitli görevleri üstlenmektedir.

Aylin Livaneli, nikah öncesi babası Zülfü Livaneli'nin koluna girmeyi ihmal etmedi.

Sürpriz nikah! Sessiz sedasız evlendiler
Sürpriz nikah! Sessiz sedasız evlendiler
Sürpriz nikah! Sessiz sedasız evlendiler

Kaynak: Snob Magazin

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