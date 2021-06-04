Koronavirüsü yenen Burak Sergen, Nihan Ünsal ile evlendi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve 46 gün yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, taburcu olup evine geçti. Uzun süredir Nihan Ünsal ile nişanlı olan oyuncu, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından nikah masasına oturdu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Burak Sergen'in bu süreçteki en büyük destekçisi ise nişanlısı Nihan Ünsan olmuştu.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİM İNSANI BULDUM"

Sağlığına kavuşan oyuncu, dün nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Burak Sergen geçtiğimiz aylarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Durumu ağırlaşan oyuncu günlerce entübe edilerek tedavi görmüştü. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan oyuncu, mayıs ayında son günlerde taburcu edilmişti.

Kaynak: Hürriyet