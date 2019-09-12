Sürpriz nasıl yazılır? TDK süpriz mi sürpriz mi?

12.09.2019 14:08

Sürpriz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Süpriz nasıl yazılır? Süpriz mi sürpriz mi? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SÜRPRİZ NASIL YAZILIR? SÜPRİZ Mİ SÜRPRİZ Mİ?

Bu kelimenin doğru yazılışı sürpriz şeklindedir.

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SÜRPRİZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Arkadaşın sürpriz doğum günü kutlaması için çok gizli bir şekilde çalışıyoruz.

Onun işten çıkarılması bize sürpriz oldu!

SÜRPRİZ KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Fransızca surprise "1. olağanüstü vergi [esk.], 2. epilepsi [esk.], 3. beklenmedik rastlantı, uğrantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surprendre "üstüne gelme, uğrama" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca prendre, pris- "tutma" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir.