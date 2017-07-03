Sürpriz Evlilik Teklifinde Bulunduğu Sevgilisini Yaralayan Aşık Tutuklandı

Bodrum'da bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kadını sahilde kırık cam parçasıyla boynundan yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Zanlı Fatih Z, adliye çıkışında gazetecilere "pişmanım" dedi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece "Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde kasten yaralamak" suçundan tutuklandı.

SEVGİLİSİYLE TARTIŞIRKEN ÖFKELENİP BOYNUNU KESMİŞTİ

Fatih Z, bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Fransız vatandaşı F.D. ile aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Bitez mahallesi sahilinde buluşmuş, zanlı ile F.D. arasında çıkan tartışma büyümüştü. Zanlı, Fransız sevgilisinin elindeki şişeyi kırıp bir parçasıyla boynundan yaralamıştı.

FRANSIZ SEVGİLİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olayın şüphelisi Fatih Z, polis ekiplerinin takibi sonucu Turgutreis Mahallesi'nde yakalanmıştı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Zanlının ayrıca, "başkasına ait kredi kartını kullanma" gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve cezasının bitimine kısa süre kala açık cezaevinden firar ettiği de belirlenmişti.