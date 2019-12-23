Sürpriz aşkın ilk fotoğrafı

23.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:41







Sevgililer, geçtiğimiz günlerde ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'de objektiflere takıldılar. Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı. Şungur ile ilişkisini noktalayan Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı.





