Sürpriz aşkın ilk fotoğrafı
Yılın son aşk bombasını Snob Magazin patlattı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi
23.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:41
Sevgililer, geçtiğimiz günlerde ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'de objektiflere takıldılar. Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı. Şungur ile ilişkisini noktalayan Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
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