Sürpriz aşkın ilk fotoğrafı
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Sürpriz aşkın ilk fotoğrafı

Yılın son aşk bombasını Snob Magazin patlattı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi

23.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:41
Sürpriz aşkın ilk fotoğrafı



Sevgililer, geçtiğimiz günlerde ilk kez 'deki AVM'de objektiflere takıldılar. , meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı. Şungur ile ilişkisini noktalayan Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



Kaynak: Snob Magazin

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