Sürmene açıklarında hortum kamerada

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç