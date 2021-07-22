Sürmene açıklarında hortum kamerada
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Sürmene açıklarında hortum kamerada

Sürmene açıklarında hortum kamerada
Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


Sürmene açıklarında hortum kamerada
Sürmene açıklarında hortum kamerada
Sürmene açıklarında hortum kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç

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