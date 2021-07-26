Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.

Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından sınır kapısı yakınında kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ahmet Ömer, gazetecilere, Suriye'ye bayram ziyareti için gidip döndüklerini söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Ömer, Azez'e ailesinin yanında hasret giderdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu
Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu
Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Fatma Girik Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:41:24. #1.14#

title