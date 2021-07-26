Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.
Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.
Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından sınır kapısı yakınında kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.
Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Ahmet Ömer, gazetecilere, Suriye'ye bayram ziyareti için gidip döndüklerini söyledi.
Yetkililere teşekkür eden Ömer, Azez'e ailesinin yanında hasret giderdiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz