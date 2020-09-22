4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi
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4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi

Adana'da mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Suriyeli Rihab el-Rihabi, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Eve gelip, eşinin hayatını kaybettiğini gören koca ise sinir krizi geçirdi.

4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi
22.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:08

Adana'da, 4 çocuk annesi olan, mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Rihab el-Rihabi'nin (25), evinde av tüfeğiyle karnından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Suriyeli Rihab el-Rihabi'nin yaşadığı evden, iddiaya göre, silah sesi geldi. Çevredeki diğer işçiler, eve girdiğinde el-Rihabi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi

AV TÜFEĞİYLE VURMUŞLAR

İşçilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi el-Rihabi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Suriyeli kadının av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi.

4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve gelip, eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Şumen Udey ise sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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