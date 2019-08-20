Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?

20.08.2019 13:03

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.