Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek öldürüldü; 3 gözaltı
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Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek öldürüldü; 3 gözaltı

04.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:01
Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek öldürüldü; 3 gözaltı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, Suriye uyruklu Türkiye El Mohammed (50) isimli kadın, evinde elleri kelepçeli, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, Suriye uyruklu Türkiye El Mohammed (50) isimli kadın, evinde elleri kelepçeli, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kadını ziynet eşyaları ve parasını gasbetmek için öldürdükleri belirlenen biri kadın 3 kişi, gözaltına alındı.   

Ortaca'nın Karaburun Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Türkiye Mohammed'den haber alamayan yakınları, geçen pazar gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kayıp ihbarında bulundu. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kadının evine gitti. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde, Mohammed'in kanlar içindeki cesedini buldu. Elleri kelepçeli haldeki kadının, bulunduktan 3 gün önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, şüphelinin Suriye uyruklu Ö.E.A. olduğunu saptadı. Şüpheli, bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde Mohammed'e ait 2 cep telefonu ele geçirilen Ö.E.A.'nın sorgusunda, "Olayın asıl faili A.M., ben sadece cinayete yardım ettim. Kadından gasp edilen para ve ziynet eşyaları A.'da " dediği öğrenildi.Bu ifadeden yola çıkan polis, Suriye uyruklu A.M.'yi de Ortaca ilçesi Karaburun Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. A.M. de ifadesinde, "Küpeleri ablama verdim" dedi. Abla M.M, evinde yapılan aramada küpeler ele geçirilince gözaltına alındı.

3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek öldürüldü; 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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