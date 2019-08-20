Suriyeli isyancılar Hama'nın kuzeybatısını terk ediyor

20.08.2019 11:17

Esad rejiminin saldırılarını artırmasıyla, Hama ilinin kuzeybatısını elinde tutan isyancılar geri çekilmeye başladı. Yerel kaynaklar isyancıların Latamineh ve Kafr Zita kasabalarını terk ettiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Gerilimi Azaltma Bölgesi ilan edilen İdlib ili ve çevresine düzenlenen saldırılar nedeniyle Hama ilinin kuzeybatısını elinde bulunduran isyancıların geri çekilmeye başladığını açıkladı. Hükümet güçlerinin Pazartesi günü İdlib'in güneyinde bulunan Han Şeyhun kasabasına girmesiyle birlikte, 2014 yılından beri kasabayı elinde tutan isyancılar geri çekilmeye başladı. Hükumet güçlerinin Han Şeyhun çevresindeki ilerlemesiyle, Hama'nın kuzeyindeki Latamineh ve Kafr Zita kasabalarında isyancıların etrafı kuşatılmaya başlandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilileri, isyancıların bu iki kasabayı terk ettiğini dile getirdi. Gözlemevi, bölgede kalmayı tercih eden isyancıların, Morek kasabasındaki Türk Gözlemevinin etrafında toplandığını da kaydetti.

Esed güçleri, 2017 yılında Han Şeyhun kasabasına, sarin gazıyla saldırmıştı. Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yürütülen bir soruşturmada, Suriye hükümetinin 4 Nisan 2017'de kasabadaki sarin gazının salınmasından sorumlu olduğunu ortaya çıktı ancak hükumet bu tür silahları kullandığını reddetti.

Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği (UOSSM), Nisan ayı sonundan bu yana 730'dan fazla sivilin hükümet veya Rus kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti. - HAMA

Kaynak: İHA