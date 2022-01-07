Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı - Haberler
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Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı

Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Harekete geçen polis ekipleri, 8 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tartışmalara yol açtı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.

Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı

Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı

Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı

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