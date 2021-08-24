Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz

Sosyal medya platformunda bir video paylaşan Suriye uyruklu bir şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna oynayarak, "Arkadaşım biz gitmeyeceğiz. Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" yanıtını verdi. Bu sözler büyük tepki çekti.

Video paylaşım platformlarından TikTok'ta "bessar23" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Suriye uyruklu bir şahıs, yayın sırasında tepki çeken sözlere imza attı.

"BİZ SİZİ GÖNDERECEĞİZ"

Türk bir kullanıcının kendisine "Bavulunu yavaş yavaş toplamaya başla, köye dönme zamanı" demesi üzerine sinirlenen şahıs, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşım biz gitmeyeceğiz. Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz."

BİR YANDAN DA OYNADI

Şahsın bu sözleri söylerken bir yandan da oynaması dikkat çekti. Kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren video ile ilgili birçok sosyal medya kullanıcısı Suriyeli gencin sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.