Suriyeli ailenin yaşadığı bina böyle yıkıldı

Evin yıkılma anı güvenlik kamerasında



GAZİANTEP - Gaziantep'te Suriyeli ailenin yaşadığı ve 3 kişinin yaralandığı binanın yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'te önceki gün yaşanan olayda Bozoklar Mahallesi, Kaptan Caddesi üzerindeki 2 katlı evin bir bölümünde göçük meydana gelmiş. Bu sırada evde bulunan Suriyeli Meryem Takel ile oğlu Abdulkerim Takel ve Ömer Mutarıf yaralanmıştı.

3 kişinin yaralandığı olayda binanın yıkılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.