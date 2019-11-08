Suriyeli 390 bin mülteci ülkesine geri döndü: Lübnan'da bir yıllık 'gönüllü geri dönüş' kampanyası

08.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:13

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Nisan 2018'den bu yana 390 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti.



Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu Ralf Tarraf'ı başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle