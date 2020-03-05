Suriye'ye ZPT sevkıyatı

05.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:41

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınıra sevkıyatlar sürüyor.



Van istikametinden gelen zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) araçlar, geniş güvenlik tedbirleri arasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Hatay istikametine seyir etti. Konvoy halinde seyir eden araçların Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılmak üzere İdlib çevresinde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA