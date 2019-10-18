Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesiKİLİS - Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.

18.10.2019 23:16
Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

KİLİS - Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.

Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timleri mayına dayanıklı zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti. Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e gitti.

Kaynak: İHA
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