Suriye'de Esat'ın devrilmesi ve iç savaşın sona ermesiyle birlikte ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye'de yapılanma çalışmaları devam ederken Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiren yeni bir karar yürürlüğe girdi. Peki, Suriye vizeli mi, Suriye Türklerden vize istiyor mu?

SURİYE TÜRKLERDEN VİZE İSTİYOR MU?

Suriye yönetimi, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını yeniden başlattı. Daha önce vizesiz giriş yapılabilen ülkeye artık belirli şartlar ve ücretlerle girilebilecek. K

TÜRK VATANDAŞLARINA 100 DOLARA KADAR VİZE

Türk vatandaşlarının artık vizesiz giremediği Suriye'ye yönelik uygulanan vize ücretleri şu şekilde:

Tek girişli (1 ay): 50 Dolar

Çift girişli (3 ay): 75 Dolar

Çok girişli (6 ay): 100 Dolar

Transit vize: 25 Dolar

5 ÜLKEYE VİZE MUAFİYETİ TANINDI

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Temmuz 2025 tarihli 128 sayılı karara göre yayınladığı vize ücretleri listesinde, Türk vatandaşları, giriş sürelerine göre en az 50 dolar en çok 100 dolar ödeyerek Suriye'ye girebilecek. Yayınlanan listede 5 ülkeye ise vize muafiyeti tanındı.

Suriye'nin güncellenen vize politikası kapsamında yalnızca beş ülkeye vize muafiyeti tanındı. Bu ülkeler şöyle:

• Sırbistan

• Ürdün

• Moritanya

• Lübnan