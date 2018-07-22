Suriye ve Güney Osetya Diplomatik İlişkileri Kurdular

Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem ve Güney Osetya Dışişleri Bakanı Dmitriy Medoyev Şam'da diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladılar.

Ria Novosti'nin, Suriye Arap Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, görüşme sırasında bakanlar bazı alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesini de ele aldılar.

Suriyeli bakan iki ülke çıkarları doğrultusunda ikili anlaşmaların imzalandığını belirtti.

Medoyev Güney Osetya yönetimi adına Şam'ın devletin tanınmasıyla ilgili tavrı için teşekkürlerini iletti ve ekonomi, siyaset ve kültür alanınında ilişkilerin geliştirilmesi isteklerine değindi.

Suriye Mayıs ayı sonunda, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdı. Bunun üzerine Güney Osetya Şam'da büyükelçiliğini açma konusunu değerlendirme sözünü verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yapılan açıklamada, iki bakan Suriye konusunu görüştüler. - Moskova