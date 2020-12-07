Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı

07.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:28
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı

Düşman İşgali'nin kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanan Suriye sınırındaki Kilis'te esnafa Türk bayrağı dağıtılıdı.

Düşman İşgali'nin kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanan Suriye sınırındaki Kilis'te esnafa Türk bayrağı dağıtılıdı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, il merkezindeki esnafları ziyaret ederek, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Türk Bayrağı dağıttı. Kurtuluşun yıldönümünü de kutlayan Başkan Ramazan, "AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş ile birlikte 7 Aralık Kilis'in Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ilimizdeki esnafımıza Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Esnafımız da sağ olsun bayrakları işletmelerine asarak hem bayramı kutluyor, hem de birlik ve beraberliğin oluşmasına ortak oluyorlar. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurtuluş bayramını kutluyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | İran, Devrim Muhafızları Komutanı Şehda'ın Suriye'de öldürüldüğünü yalanladı
Son dakika haberleri | İran, Devrim Muhafızları Komutanı Şehda'ın Suriye'de öldürüldüğünü yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Jakoben zihniyetten Türk müziği de nasibini aldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jakoben zihniyetten Türk müziği de nasibini aldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jakoben zihniyetten, Türk müziği de payını almıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jakoben zihniyetten, Türk müziği de payını almıştır

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Falcao Serdar Aziz Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:30:10. #1.14#
title